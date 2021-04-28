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Politika

Esnafa destek ödemesi önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

28 Nisan 2021 19:22

İyi Parti'nin kısıtlamalar nedeniyle ekonomik anlamda zorlanan esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu önerge, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İyi Partili milletvekillerinin imzasıyla verilen önergede, kısa, orta ve uzun vadede esnaflara sunulacak desteklerin belirlenmesi, vergilerin ve sabit giderlerin yeniden düzenlenmesi, işletmelerin canlandırılması için çözümler geliştirilmesi amacıyla meclis araştırması açılması istendi.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre önergede, “Ülkemizin her bir köşesinde esnaflarımızın sorunlara aydan aya büyümektedir. Üstelik esnaflara, soruna çözüm olabilecek herhangi bir hükümet politikası sunulmadığı için gittikçe daha umutsuz ve çaresiz hale gelmektedir. Esnaflanmız için kaynak ayrılmaması durumu, salgınla mücadelede tam kapanma gibi stratejilerin benimsenmesini olanaksız kılmakta ve esnaflarımızın çektiği ekonomik sıkıntıları daha uzun bir zamana yaymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Reddedildi 

Ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

 

 

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