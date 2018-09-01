Eskişehirspor'da bekleyiş hüzünlü sonuçlandı

HÜZÜNLE SONUÇLANDI



Spor Toto 1\'inci Lig\'de maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcularının lisanslarını tescil edemeyen ve transfer yasağını kaldıramayan Eskişehirspor\'daki bekleyiş yerini hüzüne bıraktı. Transfer yasağının kaldırımasını umutla bekleyen binlerce taraftar, tesisleri üzgün bir şekilde terk etti.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri üzgün olduklarını belirterek, \"Sistem kapandı. Çok uğraşıldı ama olmadı. İmzaları vermediler. İsimlerin hepsi söylenecek. Yeni transferlerden Hakanlar, Muratlar da gitmedi. Adamlar gitmedi ama oynayamacaklar. Sabahtan beri hepimiz hepsini aradık ve bildiğiniz yalvardık. İlk vermesi gerekenler imzayı vermedi\" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da konuşmasında, \"Üzüntümüz büyük. Hepimiz vermek istediğimiz mesajları çok önceden verdik. Maalesef sesimizi duyması gerekenlere sesimizi duyuramadık. Bundan sonra takım nerede ve kiminle oynarsa oynasın, hiçbir önemi yok. Bu takım her zaman şampiyon ve oynadığı ligin en iyi takımıdır. Onların da yanına kalmayacak. Bizim ahımız onları tutacak\" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tesislerdeki taraftarlardan detaylar

-Murat Diri\'nin konuşması

-Teknik Direktör Fuat Çapa\'nın konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA



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01.09.2018 - Haber Kodu : 180901004