Eskişehirspor - Giresunspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor\'un kendi sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, oynanan oyundan ve oyun disiplininden oldukça memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu: \"Oyun olarak rakibin oyun anlayışına karşılık vererek oynamaya çalıştık. Bundan dolayı da daha önceki haftalara nazaran sahada farklı dizilişimiz vardı. Çünkü rakibimiz daha çok merkezden geliyordu. Merkezde bir kişi fazla oluşturmamız, 4\'e 3\'ü sağlamamız gerekiyordu. Bu da gayet başarılı oldu. Çünkü oyuncularımız o alanı çok iyi bir şekilde kapattılar. Zaman zaman sahada o bir fazla olan oyuncumuzu orta sahada çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Maçın genel olarak tablosu özellikle 1 ve 2\'nci bölgelerde istediğimiz şekilde geçti. 3\'üncü bölgelerde ise sezon başından beri siz de biliyorsunuz oralarda sıkıntılarımız var. Ama buna rağmen 2-3 tane çok net pozisyon ürettik. Genel olarak oynamış olduğumuz oyundan, oyun disiplininden, mücadeleden son derece mutluyum. Transfer tahtasını maalesef iki arkadaşımızın yüzünden açamadık. Çok üzücü. Buranın tribünlerinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yıllardır bu formayı giymiş, burada kaptanlık yapmış, tribünlerin büyük sevdası olmuş bir arkadaşımızın bu yolun açılmaması için taş koyması açıkçası beni üzdü. Tribünler, onu sahaya çıktığı zaman onurlandırdı, gururlandırdı ama o arkadaşımız bizi, taraftarlarımızı üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Sorun değil, biz bunu bir şekilde çözeceğiz. Ama Eskişehirspor, yapılanları hiçbir zaman unutmaz. Biz tribünlere oynamıyoruz, gerekenleri yapmak için buradayız. Biz bunu öyle veya böyle çözeceğiz. Çünkü 2 dosyamız kalmış. O, 2 dosyayı da çözüp, önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah aylardır bekleyen arkadaşlarımızın lisansını çıkartıp, mevcut arkadaşlarımızla birlikte sezon sonuna kadar güzel işler yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.\"

ÜMİT ÖZAT: \"HEDEFİMİZ MAÇ BAŞI 2 PUAN\"

Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat da saygı duyulması gereken bir takımla oynadıklarını ve hedeflerinin maç başına 2 puan olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: \"Öncelikle çok saygı duyulması gereken bir takımla oynadık. Eskişehirsporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Sadece bugün için değil sezon boyunca göstermiş oldukları mücadeleden dolayı. Hakikaten takdire şayanlar. Oyuncularımı da vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bana göre ilk yarı 2-0, 3-0 içeri girebileceğimiz bir maç. Maçın neyi eksik derseniz, gol eksikti. İlk kaybettiğimiz maçta da şurası eksik, burası eksik diye dile getirmenin bir anlamı yok. Zaten o eksikleri kapatmak için uğraşıyoruz. En kısa zamanda onları tamamlarsak daha farklı hedeflere yürürüz diye düşünüyorum ama öncelikli hedefimiz maç başı 2 puan ortalamasıyla gidebilmek. Önümüzdeki hafta iyi bir rakiple oynayacağız ama içeride seyircimizin desteğini mutlaka hissetmek istiyoruz. Oyuncularımı da Eskişehirspor’u da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım.\"

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- Fuat Çapa\'nın açıklaması

- Ümit Özat\'ın açıklaması

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