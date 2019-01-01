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Eskişehir'de lokantaya kumar baskını: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince 'tombala' adı altında kumar oynanan lokantaya baskın düzenlendi

01 Ocak 2019 13:24

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, jandarma ekiplerince \'tombala\' adı altında kumar oynanan lokantaya baskın düzenlendi. Kumar oynayan 41 kişiye, 259\'ar liralık para cezası uygulanırken, bunun için temin eden 6 kişi de gözaltına alındı. 
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, kumar oynandığı ihbarı üzerine Yassıhöyük Mahallesi\'ndeki lokantaya baskın düzenledi. Baskında, \'tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 41 kişiye, 259\'ar liralık olmak üzere toplam 10 bin 619 lira para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer temin eden H.Y., İ.Ç., H.Ç., B.P., S.Ç. ile Ö.Y. ise gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, tombala makineleri ile kumar malzemelerine el koydu. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de belediye ekiplerince mühürlendi.

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