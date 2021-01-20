Eskişehir'de hava sıcaklığı eksi 17 dereceye düşünce kombiler dondu; teknisyenler uyardı: Evde olmasanız bile kısıkta çalıştırın

Eskişehir'de, hava sıcaklığının gece yarısından sonra sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle dışarda ya da balkonlarda takılı olan kombiler dondu. Teknik bakım görevlisi Hasan Hüseyin Sandıkçı, “Mutfakta çalışan kombilerde bile sıcak sular dondu. Evde olmasanız da kombinizi her zaman en alt seviyede bile olsa çalıştırın” dedi.

Arıza olduğunu düşünenler kombi servislerinin telefonlarını kilitlerken, servisler de şikâyetlere yetişemedi. Teknik bakım görevlisi Hasan Hüseyin Sandıkçı, hava sıcaklıklarının düşmesi mutfaktaki kombilere gelen suyun bile donduğunu söyledi.

Kombilerin soğuk havalarda en alt seviyede de olsa çalıştırılması gerektiğini ifade eden Sandıkçı, “Hava sıcaklığı geceleri eksi 20'lere kadar düştü. Şu anda mutfakta çalışan kombiler de bile sıcak sular dondu. Daireniz boş olsa bile kombinizi her zaman için çalıştırın. Eğer kışın çalıştırılmayacaksa, yaz sezonunda ya peteklere antifriz bastırın veya kombinin alt bağlantılarını mutlaka söktürün. Şayet bunları yapmazsanız, kışın oluşabilecek bu sıcaklık düşmelerinde donmalar meydana gelir. Kombinin içerisindeki bloklarda patlamalar olur ve su kaçırmaya başlar. Kombinin değiştirilmesine kadar varan arızalar meydana gelebilir” dedi.

Kombilerini kullanmayacak olanlara uyarılarda bulunan Sandıkçı, boş kalan evlerdeki peteklerin suyunun mutlaka boşaltılması gerektiğini ifade etti. Özellikle kombi ve şofbenleri balkonlarda olanlarda problem yaşandığına dikkat çeken Sandıkçı, “Donma sorunu genellikle yurt dışında yaşayanların evlerinde ya da kışın kiracısı çıkanlarda çok sık oluyor. Kullanmayacaksanız mutlaka kombinin ve peteklerin içerisindeki suyu boşaltın. Özellikle kombi ve şofbenleri balkonda olanlarda problem var şu anda. Buna yapacakları hiçbir şey yok. Kombi zaten çalışacak, yüksek derecelerde çalıştırsınlar. Sıcak ve soğuk su hatlarında problemler oluyor. Ona da izolasyon tarzı bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Ya da ana vanadan suyu kapatacaklar ve sıcak su musluğunu açık bırakacaklar. Daha sonra kombinin içerisindeki sıcak suyu dışarıya akıtacaklar. Ancak öyle çözüm bulabilirler” şeklinde konuştu.