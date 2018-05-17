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Eskişehir çiçeklerle süslendi 

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nce havanın ısınmasıyla birlikte seralarda yetiştirilen rengarenk çiçekler ile cadde ve bulvarlar süslendi

17 Mayıs 2018 15:39

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nce havanın ısınmasıyla birlikte seralarda yetiştirilen rengarenk çiçekler ile cadde ve bulvarlar süslendi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. Baharın gelmesiyle çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, Eskişehir\'i seralarda yetiştirilen petunya, gül, sardunya, aslanağzı ve Çin karanfili gibi çiçeklerle süslüyor. Porsuk Çayı ve çevresi başta olmak üzere şehrin çeşitli bölgelerine dikilen çiçekler, estetik görünüm sunuyor.
Eskişehirliler ve şehri gezmeye gelen turistler, bozkırda çiçek bahçesinde gibi gezdiklerini belirtirken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kent sakinlerinden çiçek ve bitkilerin korunması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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