Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme, Alkan'ın ifadelerinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı. Alkan, 2019 yılında, hastanede tedavi gördüğü sırada MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye mektup göndermiş, mektuptaki ifadeleri nedeniyle Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey'in şikâyeti üzerine dava açılmıştı.