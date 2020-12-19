Eski valiye film gibi suikast

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Meksika'nın yüksek şiddet suçları oranıyla bilinen Jalisco'nun eski valisi, Puerto Vallarta'da bir restoranın tuvaletinde vurularak öldürüldü.

Jalisco başsavcısının açıklamasına göre Aristóteles Sandoval, 4 kişiyle yemek yediği restorandaki masasından için 1.40 sularında tuvalete gitmek üzere masadan kalktı. Suikastçı, tuvalette Sandoval'ı sırtından vurdu.

Sandoval vurulduktan sonra anında hayatını kaybetmedi, ancak korumaları eski valiyi restorandan çıkarmaya çalışırken daha fazla silahlı saldırganla karşılaştı. Çıkan çatışmada korumalar ağır yaralandı. Sandoval, götürüldüğü yerel hastanede hayatını kaybetti.

Normal şartlarda 15 polis koruması bulunan Sandoval'ın restoranda yanında sadece 2 koruma vardı.

The Guardian'ın aktardığına göre güvenlik analisti Alejandro Hope, "Bu detaylıca planlanmış bir cinayet. Demek ki birileri onu haftalardır, hatta aylardır avlıyordu. Bu kişiler onun hareketlerini, ne zaman daha az koruması olacağını biliyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcı Gerardo Octavio Solís, restorandaki çalışanların suç mahallini temizlediğini ifade etti. Olay yerindeki kanın temizlendiğini ve mermi kovanlarının kaldırıldığını belirten Solis, kamera kayıtlarının da silindiğini ifade etti.