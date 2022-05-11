Eski porno oyuncusu, Elon Musk'ı Twitter'daki pornografik içerikleri kısıtlamaya çağırdı

Eski porno filmi oyuncusu Lisa Ann, Twitter hisselerini 44 milyar dolara almak için teklif veren Tesla CEO’su Elon Musk’a, Twitter’da pornografik içerikleri kısıtlamasını önerdi.

Indy100’de yer alan habere göre, Lisa Ann, Twitter’da çocuk istismarı içeren pornografik içeriklerin paylaşıldığını söyleyerek, Elon Musk’ı Twitter’ın sahibi olursa kısıtlamalar uygulamaya çağırdı.

Facebook ve Instagram’ın aksine Twitter, kullanıcıların pornografik içerikleri paylaşmasına izin veriyor. Pornografik içerik paylaşan kullanıcının paylaşımı “hassas” olarak işaretlemesi gerekiyor.

Eski porno yıldızı Lisa Ann kendi podcast programında “Elon Musk’ın çıkıp 'Artık bunu yapmıyoruz ve eğer yapıyorsak doğum gününüzü girmeniz, kimlik bilgisi paylaşmanız gerekecek” demesini umuyorum' dedi.