Eski otoparkta yapılan kazı çalışmasında 2 bin yıllık heykel bulundu

İzmit'te, bir otoparkta yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait başsız kadın heykeli bulundu. Üstü bezle kapatılıp, müzeye götürüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ergün Ayaz'ın haberine göre, İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde, eskiden otopark olarak kullanılan bir arsada yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 5 metre derinlikte heykele rastlayan işçiler yetkililere haber verdi.

Daha önce başta Herkül heykeli olmak üzere birçok tarihi eser bulunan mahalleye İzmit Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü'nden arkeologlar gönderildi. Arkeologlar, yaptıkları kazıyla heykeli ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki başsız kadın heykeli vinçle dışarı çıkarıldı, üstü bezle kapatılıp müzeye götürüldü.



Heykelin, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bir tanrıçayı tasvir ettiği düşünülen heykelle ilgili incelemer sürüyor.

