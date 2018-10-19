Eski ortağını öldüren sanığa ve arkadaşına 15'er yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir parkta eski ortağı Murat Çetin\'i, alacak yüzünden çıkan tartışmada bacaklarından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Koyuncu (44) ve yanındaki Kadir Çankaya (44), 15\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Şubat\'ta merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi\'nde bulunan Tuna Parkı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Koyuncu daha önce birlikte mefruşat işi yaptığı eski ortağı Murat Çetin\'i konuşmak için parka çağırdı. Eski ortaklar arasında borç-alacak yüzünden parkta tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Koyuncu belinden çıkardığı bıçakla Çetin\'i bacaklarından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat Çetin, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Arif Koyuncu ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen Kadir Çankaya ise emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Arif Koyuncu ve Kadir Çankaya ile olayda hayatını kaybeden Murat Çetin\'in davacı yakınları R.Ç. ve D.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarini istedi.

Murat Çetin\'in ölümü ile hiçbir alakası olmadığını iddia eden tutuklu sanık Çankaya, \"Murat\'ın evine Arif Koyuncu götürdü. Hiçbir suçum yok. Bana iftira atıyorlar. Ailem, işim gücüm darmadağın oldu. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum\" diye konuştu. Eski ortağının ölümünden dolayı pişman olduğunu ifade eden Arif Koyuncu ise \"Olay bir anda oldu. Keşke olmasaydı. Çok pişmanım. Nasıl olduğunu anlamadım. Bu olayla uzaktan yakından kimsenin alakası yok\" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Arif Koyuncu ile Kadir Çankaya\'yı, Türk Ceza Kanunu\'nun 87/4 maddesi gereğince \'kasten yaralama\' suçundan 15\'er yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.