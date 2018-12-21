Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kullanılmayan eski kilimler çanta ve cüzdan oldu. Tasarımları ile dikkat çeken çanta ve cüzdanlar eskiye özlem duyanlardan ilgi görüyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte nakış nakış işlenen kilim ya da halı kullanımı da azaldı. Artık evlerde daha çok makine halılar yer alıyor. İşte zamana ve teknolojiye yenilen eski halı ve kilimler şimdilerde süs eşyası ya da nostalji köşesi olarak kullanılıyor. Ancak Kayseri’de Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmet veren iş yeri eski kilim ve halıları çanta ve cüzdan haline dönüştürerek, müşterilerin beğenisine sunuyor. Artık kullanılamaz hale gelen kilimlerin bu yolla yeniden hayata ve ekonomiye kazandırıldığını ifade eden iş yeri sahibi Furkan Duman (23), ailece dedesinden devraldıkları mesleği zamanın koşullarına da uyarlayarak sürdürdüklerini belirtti. Aile olarak yaklaşık 50 yıldır bu alanda hizmet verdiklerini ifade eden Duman, \"Eski kullanılmayan, çok zarar gören halıları atmak yerine bu şekilde değerlendiriyoruz. Ortaya şık çantalar ve cüzdanlar çıktı. Görenlerin ilgisini çekiyor. Eskiye özlem duyanlar özellikle kilim parçalarından yaptığımız bu ürünlere ilgi gösteriyor. Biz de bu sayede kullanılmayacak durumda olan kilimleri yeniden geri dönüşümle değerlendiriyoruz. Atmak yerine günün koşullarına uygun ürünler ortaya çıkarıyoruz. Zaten şu günlerde eskiye özlem var, bu özlemi duyanlar ilgi gösteriyor\" dedi. Diğer yandan tasarımları ile de dikkat çeken kilim cüzdanlar 12 TL’den, büyük boy çantalar 80, küçük boy çantalar ise 50 TL’den satışa sunuluyor.



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