Eski hakem Deniz Çoban: Galatasaray'ın 2. golünün iptal kararı yanlış

Eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray'ın uzatma dakikalarında Podolski'nin ayağından bulduğu iptal edilen gol öncesinde Eren Derdiyok'un rakibine temasının kural dahilinde olduğunu söyleyerek iptal kararının yanlış olduğunu vurguladı. "48’de topu es geçen Kayserili oyuncu, Bruma’ya temas etti. Göçek penaltıyı atladı." diyen Çoban "54’te ise Tolga Deniz’i arkadan itti, bu da penaltı ve kırmızı karttı. Son saniyede ise Eren’in rakibine teması kural dahilinde, gol iptali yanlış." diye yazdı.

Deniz Çoban'ın Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

48’de topu es geçen Kayserili oyuncu, Bruma’ya temas etti. Göçek penaltıyı atladı. 54’te ise Tolga Deniz’i arkadan itti, bu da penaltı ve kırmızı karttı. Son saniyede ise Eren’in rakibine teması kural dahilinde, gol iptali yanlış.



Maçın hakemi Hüseyin Göçek son maçını 45 gün önce yönetmiş, Başakşehir’in golünü önce verip, sonra iptal ettiği için de bu sezonun en uzun süren cezasını almıştı. 3 lig 4 kupa haftasında kendisine görev verilmemişti. 45 gündür sahaya adım atmamış, eline düdük almamış Göçek’in böylesine önemli bir maça atanmasıyla zaten yapılacak hatalara zemin hazırlanmıştı.



Penaltıyı atladı



Göçek maç süresince çaldığı ya da çalmadığı düdüklerle standardı bir türlü yakalayamadı. Ne zaman kendisine sahada ihtiyaç duyulsa çaldığı düdükler hatalıydı. Maçta kendisine 3 defa ihtiyaç oldu ve bu kritik kararlarında da hatalıydı. Maçın 48. dakikasında soldan ceza sahasına giren Bruma’nın önündeki topu kazanmak için kayarak müdahalede bulunan Kayserisporlu savunma oyuncusu topa temas edemedi ancak Bruma’ya temas etti. Bu dikkatsiz davranışın sonucu penaltı olmalıydı ancak Göçek ‘devam’ dedi.



Temas etmek yetmez



54. dakikada Kayserispor hücumunda Deniz Türüç topu göğsüyle önüne aldı ve ceza sahasına girdi. Tolga da Türüç’ü arkadan iterek düşürdü. Karar Kayserispor lehine penaltı olmalı ve Tolga kırmızı kartla oyundan atılmalıydı. Göçek Türüç’ün göğsüyle aldığı topa hatalı bir elle oynama kararı verdi.



Maçın uzatma dakikaları oynanırken Podolski’nin golü; Eren’in Levent’e faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Oysaki pozisyonda Eren rakibine faul yapmamıştı, gol geçerli sayılmalıydı. Eren’in eli sadece rakibinin sırtına temas etmişti. Futbol bir temas oyunudur. Temas etmiş olmak tek başına faulü gerektirmez. Faul olabilmesi için Erenin rakibini tutması, çekmesi ya da itmesi gerekiyordu!