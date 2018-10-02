Eski dizel motorlu araçlara yeni çözüm

Alman koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri yüksek zehirli egzoz gazı salan eski model dizel motorlu araçların trafikten men edilmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirler üzerinde anlaştılar.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, üzerinde durulan önlemler arasında motorlu araçlara azot oksit emisyonunu azaltıcı katalizör takılması ve masrafın kısmen bütçeden karşılanması önerilerinin bulunduğunu açıkladı. Varılan uzlaşmanın ayrıntıları Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer (CSU) ve Çevre Bakanı Svenja Schulze (SPD) tarafından açıklanacak.

Andrea Nahles, otomobil üreticilerinin de masrafa katılıp katılmayacağı sorusunu, "göreceğiz" diyerek yanıtladı. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Aleksander Dobrindt "çözüm paketinde birbirini tamamlayıcı ya da alternatif olarak uygulanabilecek unsurların bulunduğunu" söyledi. Ulaştırma Bakanı Scheuer önceliklerinin, otomobil üreticilerini eski dizel motorlu aracını yenisiyle takas etmek isteyenlere indirim uygulaması olduğunu açıklamıştı.

Katalizör masrafını kim üstlenecek?

Eski otomobillere egzoz gazını temizleme ünitesi takılması koalisyon ortakları arasında tartışmalara yol açmış ve SPD her otomobil sahibinin yeni model alacak durumda olmadığı gerekçesiyle bu çözümde ısrar etmişti. Federal hükümet finansman ve garanti gibi konuların açıklığa kavuşturulamaması nedeniyle donanım masrafının tümüyle üretici şirketler tarafından üstlenilmesini istiyordu.

Tüketiciyi Koruma Birliği Başkanı Klaus Müller katalizör donanımının ücretsiz değiştirilip motorlara dayanıklılık garantisi verilmesinin araç sahiplerine pahalıya mal olmaması şartıyla uzlaşmayı destekleyeceklerini söyledi. 2017 yılında eski dizel aracını yenisiyle değiştirene üretici tarafından uygulanan 10 bin euroluk indirimden yaklaşık 200 bin kişi yararlanmıştı.

Büyük şehir merkezlerindeki hava kirliliğinde eski model dizel motorlu araçların açığa çıkardığı azot oksit önemli rol oynuyor. Hamburg'daki bazı ana arterler zehirli gaz emisyon üst sınırını aşan araçlara kapatılmıştı. Önümüzdeki yıl Stuttgart ve Hamburg gibi büyük kentlerde de mahkeme kararıyla trafiğe kısıtlama getirilmesinden çekinildiği için federal hükümet egzoz sorununa bir an önce çözüm bulunmasına çalışıyor.

DW, dpa/AG, BÖ

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