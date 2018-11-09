Eski diktatörün eşi hakkında tutuklama kararı

Filipinler’in yüzlerce çift ayakkabısı, pahalı mücevherleri ve sanat eserleriyle ‘ünlü’ eski first lady’si 89 yaşındaki İmelda Marcos hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 77 yıla kadar hapsi istenen eski first lady, ülkenin eski diktatörü olan eşi Ferdinand Marcos’un 20 yıllık yönetimine ilişkin yedi yolsuzluk davasından suçlu bulunmuştu.

"200 milyon dolar aktarmakla suçlanıyor"

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, şu an Kongre üyesi olan Marcos, Manila valisi olduğu dönemde İsviçre’deki vakıflara yedi ayrı banka transferiyle 200 milyon dolar aktarmakla suçlanıyor. Filipinler Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Marcos’un bu yedi ayrı yolsuzluk suçlaması için 11’er yıldan 77 yıl hapisle cezalandırılması istiyor. Ancak bu sabahki duruşmaya gelmeyen Marcos ve avukatlarının Yüksek Mahkeme’de temyize gitmesi bekleniyor.

Marcos, eşinin 1986 yılında ordu destekli bir halk isyanıyla devrilmesinden bu yana yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Filipinler’i 20 yıl boyu yöneten Ferdinand Marcos, 1972’de sıkı yönetim ilan etmiş ve binlerce muhalifin hapse atıldığı, öldürüldüğü, kaybedildiği bir dönem başlatmıştı. Bu süreçte 10 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanan Marcos darbeden üç yıl sonra, 1989 yılında sürgünde ölmüştü