Eski çalışanının ifşası ve saatler süren çöküş; Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti

T24 Haber Merkezi

Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirketi ağır ithamlarla suçlaması ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Sosyal medya devi Facebook, sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'la birlikte TSİ 18.44'te çöktü. Saatlerdir erişim sağlanamayan Facebook, eski çalışanlarından birinin ifşasının da yaşandığı günü borsada yüzde 5'in üzerinde kayıpla sürdürüyor.

"Algoritmalar nefret yayan içerikleri öne çıkarıyor"

Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti. Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sunduğunu belirtti.

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Bir günde yüzde 5,75 değer kaybı

Haugen'in açıklamalarının ardından borsada değer kaybetmeye başlana Facebook hissesi, küresel erişim sıkıntısının ardından kayıplarını artırdı. Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor.

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.