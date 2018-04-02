Eski Başkan Ağtuğ: Seçilen 31 bin belediye başkanından sadece 118'i kadın

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- KADINLARA seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra kadınların siyasete adım attığı ilk tarihin 3 Nisan 1930 olduğunu açıklayan Menemen\'in kapatılan Seyrek beldesinin eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, bugüne kadar yapılan belediye seçimlerinde, 31 bin belediye başkanının seçildiğini, bu başkanlardan yalnızca 118’inin kadın olduğunu söyledi.

İzmir’in eski kadın belediye başkanları, kadını görünür kılmak ve kadın belediye başkanlarını bir araya getirmek için Konak\'ta bulunan Belediye Başkanları Birliği Merkezi\'nde toplandı. Kadınların siyasete 5 Aralık 1930\'da değil, 3 Nisan 1930\'da başladığını söyleyen ve bu tarihin önemine dikkat çekmek istediklerini açıklayan Menemen\'in kapatılan Seyrek beldesinin eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, 1930 yılından bugüne kadar geçen 88 yıl boyunca yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde 31 bin belediye başkanının seçildiğini söyledi. 31 bin belediye başkanının yalnızca 118’inin kadın olduğunu ifade eden Nurgül Uçar Aktuğ, \"Bu rakamı bütün siyasetçilerin önüne koyuyorum. Ülkenin yarısı kadınsa, bu rakam uymadı. Ülkemizde belediye başkanlığı kurumunun tanımı yok. Biz buna bir tanım istiyoruz. Aynı milletvekili, doktor, öğretmen gibi. Bizim ne olduğumuz belli değil\" dedi. Aktuğ, geçen 88 yıl içerisinde 39 ilde hiç kadın başkan seçilmediğini, 43 ilde ise hâlâ kadın milletvekilinin olmadığını belirtti.

\'KAFAMIZI KUMA GÖMMEYELİM\'

Belediye Başkanları Birliği olarak başkanların hakları için mücadele ettiklerini kaydeden Aktuğ, \"Kafamızı kuma gömmeyelim, gerçeklerle yüzleşelim. Belediye başkanlarına yapılan haksızlıkların son bulmasını istiyoruz. Vefa istiyoruz. Şu anda belediye başkanlarına haksızlık yapılıyor\" diye konuştu. 5 milyon nüfuslu İzmir\'de 88 yılda toplam 10 kadın belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Nurgül Uçar Aktuğ, \"Hayatı paylaşıyoruz ve yüzde 50 istiyoruz. Ya da kendi partim (CHP) açısından bakarsak cinsiyet kotası istiyoruz\" ifadelerini kullandı. Dünyadaki birçok ülkeden önce Türkiye\'de kadının yönetimsel siyaset içerisinde yer aldığını belirten Aktuğ, 1930’lu yılların kadına verilen değerin önemini vurgulamak açısından önemli olduğunu söyledi. Bunun için Cumhuriyet’in kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ettiklerini kaydeden Aktuğ, \"Kadını görmezden gelen siyaset ve yönetim anlayışının değiştirilmesi için mücadele edeceğiz\" dedi.



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