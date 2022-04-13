Eski ANAR Genel Müdürü Uslu: İttifak sayısı 4’e çıkabilir

Eski Anar Genel Müdürü, Siyasal İletişim Danışmanı Dr. İbrahim Uslu, ittifak sayısının 4'e yükselebileceğini söyledi.

Sabah gazetesi Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Uslu'nun değerlendirmelerini aktardı. Donat yazısında, "İttifaklar... Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... İbrahim Uslu, "İttifak sayısı artabilir... 4'e çıkabilir" dedi. Nasıl yani? Kimler kimlerle ittifak yapabilir ki? İbrahim Uslu'nun yanıtı: Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi... Demokratik Sol Parti... Vatan Partisi... Hür Dava Partisi... Yeniden Refah Partisi... İttifak yapabilirler. Neden olmasın? HDP'nin baraj sorunu yok... Yüzde 11'in altına düşmüyor... Seçimde soldaki partilerle... TİP'le... EMEP'le ittifaka gidebilir... Yüzde 12.5'e çıkmaya çalışabilir" ifadesini kullandı.