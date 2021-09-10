Eski AKP milletvekili Metiner: HDP ‘Kürt Partisi’ değildir, etnik milliyetçiliği ‘ilkel milliyetçilik’ olarak görür

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü “Sahi HDP Kürtler için ne istiyor?” yazısında partiye bir dizi soru yönelterek, “HDP ‘Kürt Partisi’ değildir. Sadece ve yalnızca Kürtlerin partisi de değildir. HDP ideolojisi etnik milliyetçiliği ‘ilkel milliyetçilik’ olarak görür ve mahkûm eder” dedi.

HDP’nin başka partilere “Kürt sorunu”nu nasıl çözeceğini ve “Kürtler için ne vaat ettiklerini” sorduğunu ifade eden Metiner, çoğunluğun da HDP’yi “Kürt Partisi” olarak gördüğü için bu soruları gayet normal karşıladığını belirterek şöyle devam etti:

“Öncelikle şunu önemle vurgulamak isterim: HDP ‘Kürt Partisi’ değildir. Sadece ve yalnızca Kürtlerin partisi de değildir. HDP ideolojisi etnik milliyetçiliği ‘ilkel milliyetçilik’ olarak görür ve mahkûm eder. HDP ‘Kürt milliyetçisi’ bir parti olmadığı gibi Kürt milliyetçiliği yapan Barzani vb. Kürt önderliklerini de ‘ilkel milliyetçi’ diye suçlar. HDP’nin önceliği sosyalist ideolojidir ve öngördüğü iktidar da Kürtler için bir iktidar değildir. Siz PKK/HDP canibine kendi ideolojilerinin, yani başka bir deyişle bizatihi kendilerinin iktidarda olmayacakları bir ‘Kürdistan’ vadetseniz bile onlar o ‘Kürdistan’da yaşamak dahi istemezler. HDP için Kürtlük sadece ve yalnızca ideolojik iktidar mücadelelerinde bir mobilizasyon aracıdır.”

HDP’ye “Önce tanım: “Kürt sorunu” dediğiniz sorun nedir? Sonra çözüm: “Kürt sorunu”nun çözümü için somut önerileriniz nedir? Kürtler için tam olarak istediğiniz şey nedir? PKK hangi amaçla dağa çıktı? Şimdi hangi amaç için dağda bulunuyor? Öcalan “İnkâr biterse isyan biter” diyordu. Erdoğan “Kürt inkârı”nı sonlandırdı. Peki, buna rağmen niçin isyan sonlandırılmadı? Bugün PKK’nın tam olarak istediği şey nedir? Siz hangi somut adımlar atılır veya talepler karşılanırsa PKK sorununun sona ereceğine inanıyorsunuz? Dağ sorununu çözmek için sizin somut önerileriniz nedir?” sorularını yönelten Metiner, aleni cevapların büyük önem arz ettiğini yazdı.

Metiner, Yargıtay’ın yeni binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duaya Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın cübbesiyle eşlik etmesinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili de “Yargıtay dua ile açılır mı? Açıldı işte. Çok da iyi oldu. Bu ülkeye bu milletin değerlerine yakışır bir açılış oldu” dedi.