Eşini öldürüp, baldızına kahvaltıya gitmiş

Mersin'de geçtiğimiz aralık ayında 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlının, cinayetin ardından baldızına kahvaltı yapmaya gittiği ortaya çıktı.

2019 yılı Aralık ayında tartıştığı eşi Fatma Demir’i bıçaklayarak öldüren Habip Demir’in yargılanmasına devam edildi. Mersin görülen davanın 2. duruşmasına tutuklu sanık Demir, rahatsızlığı nedeniyle katılmadı. Koronavirüs salgını dolayısıyla duruşmaya izleyici alınmazken, sadece tanıklar ve avukatlar katıldı.

"Oğlunu bile eşinden kıskanıyordu"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Emine Demir’in kız kardeşi Fatma Zirek, hem ablasına hem eşine hem de çocuklarına Mersin’de iş bulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ablamın herhangi başka bir erkekle ilişkisi kesinlikle olmamıştır. Zanlının isim verdiği kişi benim iş yerimde çalışmakta ve ablamla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Şahıs o kadar kıskanç bir insan ki, oğlunu bile eşinden kıskanıyordu.

Olay günü de ablamı öldürdükten sonra zanlı bize kahvaltıya geldi. Ben ablamın işte olduğunu sanıyordum ama bize ‘rahatsız olduğunu, evde uyuduğunu’ söyledi. Yaklaşık 2 saat bizde kaldı ve sürekli bizimle tartıştı. Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra kendisini öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş. Ben işe gittikten sonra ablamın öldüğünü öğrendim. Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum."

Tutukluluğa devam kararı

Müşteki avukatları da sanığın suçu tasarlayarak ve planlı bir şekilde işlediğini belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 9 Eylül 2020 tarihine erteledi. (DHA)