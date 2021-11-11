Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren Abdulsamed Ünal'a iyi hal indirimi!

Ankara'da Abdulsamed Ünal (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Zennure Ünal'ı (24) pompalı tüfekle öldürmek isterken, yanında bulunan ablası Leyla Kılınç'ı (31) öldürdü. Zennure Ünal, son anda komşusunun evine sığınırken, komşu İ.P. de hafif yaralandı. Tutuklu yargılanan Abdulsamed Ünal'a baldızını öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapse çevrildi. Sanığa, öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıl hapis cezası, tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya düşürüldü, İ.P.'yi öldürmeye teşebbüsten ise 8 yıl 4 ay hapis verildi.

Zennure Ünal, 2019'da şiddet gördüğü Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu. Boşanmak istediğini söyleyen ve ablası Leyla Kılınç’ın, Mamak’taki evine yerleşen Zennure Ünal, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Abdulsamed Ünal, satın aldığı pompalı tüfekle eşinin kaldığı evin önünde pusu kurdu. Ünal, eşi ve ablası binaya girerken üzerlerine ateş açtı. Leyla Kılınç, saçmaların başına isabet etmesi sonucu olay yerinde ölürken Zennure Ünal bina içerisine kaçtı. Eşinin arkasından iki el, o sırada yardım etmek için kadını evine alan komşusu İ.P.’ye de bir el ateş eden Ünal, olay yerinden kaçtı. Zennure Ünal yara almadan kurtulurken, İ.P. hafif yaralandı.

Abdulsamed Ünal, olaydan 4 gün sonra yakalandı ve tutuklandı. Ünal hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' suçlarından; evinde saklandığı teyzesi ve eniştesi hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından dava açıldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Ünal, 'aldatıldığını' ileri sürdü.

Zennure Ünal ise eşinden evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü, hamileyken bile dayak yediğini anlatarak "Boşanmak istediğimi söylediğimde şiddeti daha da arttı. Yaralanmadık yerim kalmadı. Bıçaklandım, yerlerde sürüklendim. Beni, çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Olay günü evin önüne pusu kurup ablamı öldürdü. Ben kaçarak kurtuldum. Komşumuzu yaraladı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Zennure Ünal’ın avukatı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ileri sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu. Görüntülerde Ünal'ın elinde pompalı tüfekle beklediği ve ateş ettiği görüldü. Avukat, sanığın bina önünde yaklaşık 1,5 saat beklediği ve elinde pompalı tüfekle binaya girdiği anları gösteren görüntülerin, cinayetin tasarlayarak işlendiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Ünal'a 'tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza sanığın duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası ise tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya indirildi. Sanığa, eşini evine alan İ.P.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Zennure Ünal’ın avukatı, sanığın indirim alabilmek için eşi ve öldürdüğü ablasına iftira attığını, aldığı cezalardaki indirim yönünden Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz ettiklerini belirtti. (DHA)