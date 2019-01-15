Eşini döverek ağır yaralayan koca tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, eşini döverek ağır yaraladığı öne sürülen koca, çıkarıldığı tutuklandı.

Olay, Samsun\'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.Y. (25), eşi T.Y. (22) tarafından darbedildi. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan genç kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Koca T.Y. ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince yakalandı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece \'kasten yaralama, tehdit ve hakaret\' suçlarından tutuklandı.



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