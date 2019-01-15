Eser Yenenler'den tepki: Rezilsiniz

Oyuncu Eser Yenenler, sosyal medyada yıllar önce çekilmiş bir görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi. Görüntülerde DJ kabininde bulunan ve bir ara masaya eğilen Yenerler'in uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Yenerler, videonun yeni gibi paylaşılmasına tepki göstererek, "Rezilsiniz. Klima var yanmıyor, sigarayı eğilip yakıyorum 3 sene önce" dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde DJ kabininde bulunan bulunan Eser Yenenler, bir ara masanın üzerine eğiliyor. Bazı sosyal medya hesaplarında bu görüntülerde Eser Yenenler'in uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

Bu görüntüleri yayan bir hesaba tepki gösteren Yenenler "Rezilsiniz. Şeyma'nın postunda var video gizli bir video gibi paylaşıyorsunuz bir de. Klima var yanmıyor, sigarayı eğilip yakıyorum 3 sene önce" sözlerini sarf etti.