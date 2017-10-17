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Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü (2)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta, 8 bin lira alacaklısı olduğu yeğenleriyle kavga eden dayı, iki kardeşi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı

17 Ekim 2017 00:03

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT\'ta, 8 bin lira alacaklısı olduğu yeğenleriyle kavga eden dayı, iki kardeşi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti.
Olay, Sivas Kongre Caddesi üzerinde saat 19.15\'te meydana geldi. İddiaya göre, ayrı araçlarla seyir halindeyken caddede karşılaşan dayı ile iki yeğeni arasından tartışma yaşandı. Dayının yeğenlerinden 8 bin lira alacağı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ardından dayı, iki yeğenini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda ağır yaralanan iki yeğen çevredekilerin yardımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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