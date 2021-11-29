Türkiye'de lodos | İstanbul'da 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan lodos özellikle Marmara ve Ege başta olmak üzere, yurdun birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da hava koşulları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fırtınadan kaynaklı 4 kişinin hayatını kaybettiğini 38 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
İBB'den de "İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 12 araç da hasar gördü." bilgisi paylaşıldı.
Esenyurt'ta bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçenlerin üstüne düştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek 4 kişi yaralandı.
Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver
ve çocuğu ve 4 kişi kopan çatının altında kaldı. Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.
Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. (AA -İHA)
İBB Başkanı: Tüm ekiplerimiz çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara müdahale etmekte, bu tür durumlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarırız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Esenyurt'ta Lodos sebebiyle çatı uçması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Tüm ekiplerimiz çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara müdahale etmekte. Vatandaşları bu tür durumlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarırız." açıklamasını yaptı.
İstanbul Valiliği: 4 can kaybı, 19 vatandaşımız yaralandı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3’ü ağır, 19 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"MARMARA BÖLGESİNDE YAŞANAN LODOS FIRTINASINDA; İstanbul, Bursa ve Bolu’da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır.
Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir.
Olay olan illerde 24 adet 112 Ambulansı, 3 adet UMKE Timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."
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