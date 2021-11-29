Türkiye'de lodos | İstanbul'da 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan lodos özellikle Marmara ve Ege başta olmak üzere, yurdun birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da hava koşulları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fırtınadan kaynaklı 4 kişinin hayatını kaybettiğini 38 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İBB'den de "İ stanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 12 araç da hasar gördü." bilgisi paylaşıldı.

Esenyurt 'ta bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçenlerin üstüne düştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek 4 kişi yaralandı.





Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu ve 4 kişi kopan çatının altında kaldı. Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.



Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. (AA -İHA) Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyenve çocuğu ve 4 kişi kopan çatının altında kaldı. Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. (AA -İHA)

İBB Başkanı: Tüm ekiplerimiz çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara müdahale etmekte, bu tür durumlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarırız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Esenyurt'ta Lodos sebebiyle çatı uçması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Tüm ekiplerimiz çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara müdahale etmekte. Vatandaşları bu tür durumlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarırız." açıklamasını yaptı.

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