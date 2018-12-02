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Spor

Ertuğrul Sağlam maçtan sonra ihraç edildi

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor maçının sonunda hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından ihraç edildi

02 Aralık 2018 01:13

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor maçının sonunda hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından ihraç edildi. Sağlam, ihraç edilmesinden dolayı basın toplantısına katılamazken, toplantıya Kayserispor\'u temsilen antrenör Gökhan Geylani çıktı.  Geylani yaptığı açıklamada, \"Kötü gidişatı durdurmak için çok çalıştık. Oyuncuların maç öncesi morali çok iyiydi. Biz gol bulup öne geçemediğimiz için ciddi anlamda sıkıntı yaşadık. Trabzonspor sağa doğru yatan bir takım. Bunu da efektif şekilde oynuyor. Oyunun 3\'üncü dakikasında Sapunaru\'nun burnunun kırıldı ve bu şekilde devam etti. Talihsiz bir gol yedik. Beraberlik şansını kaybettik. Sonrasında da kalemizde 2\'nci golü bulduk\" dedi.
KARAMAN: \"COŞKU YAŞAMAYACAĞIZ\"
2-0\'lık galibiyet sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise yaptığı maç sonu değerlendirmesinde, \"Kazandığımız için mutluyum. İlk yarı pas oyunu olarak kendi performansımızın altında kaldık. İkinci yarı daha derli toplu oynadık. İyi oyunun karşılığını bir şekilde alıyoruz. Bir maç bitiyor, yenisi başlıyor. Coşku yaşamayacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız\" diye konuştu.

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