Ertuğrul Özkök:  Köşe komşum Abdulkadir Selvi dün bana güzel bir hiza vermiş, bundan böyle 'haddimi' aşmayacağım

Hürriyet gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök ve Abdulkadir Selvi arasındaki polemik devam ediyor. Selvi'nin dünkü köşesine yanıt veren Özkök, "Köşe komşum Abdulkadir Selvi dün bana güzel bir hiza vermiş, bundan böyle 'haddimi' aşmayacağım" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Sevgili köşe komşum Abdulkadir Selvi dün bana güzel bir hiza vermiş: Diyor ki 'Haddini aşma' Mesajı aldım... Söz... Bundan böyle aşmayacağım... Çünkü sevgili arkadaşım...Sen ki arkanda koskoca bir halk... Ben ki köşemde yapayalnız... Sen ki halktan tam yetkiyi almışsın... Ben ki elinde kendi ehliyeti bile olmayan... Sen ki arkanda bir izdiham, dayanmışsın köşemin kapısına... Ben ki 'evde tek başına" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Kazanamam bu savaşı... Kimse 'halkın karşısında' duramaz... Tartışmayı kesiyorum, tartışmayı kesiyorum, yediğim bu meydan dayağı ile kamu meydanından çekilip süklüm püklüm köşeme sığınıyorum... Ve bildiğim, o mütevazı, nazik, beyefendi Abdulkadir Selvi’yi beklemeye başlıyorum" ifadesini kullandı.

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