Ertuğrul Özkök: Biz 100 yıl önce çıktığımız bu felaket coğrafyaya Suriye yüzünden yine dönmek zorunda kaldık

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Üç dinin birbirinin gırtlağına sarıldığı, gırtlağına kadar yolsuzluk ve rüşvete batmış bir Orta Doğu. Biz 100 yıl önce çıktığımız bu felaket coğrafyaya Suriye yüzünden yine dönmek zorunda kaldık" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Gırtlağına kadar yolsuzluk ve rüşvete batmış bir Rusya ve Ukrayna... Her tür yolsuzluğun karapara aklama çiftliği Güney Kıbrıs.. Ne idüğü belli olmayan patlayıcı üreten çiftliklerin Afrika’sı... Paramparça olmuş bir Lübnan... Hıristiyan’ı, Müslüman’ı ile bu Ali Baba çiftliğinin leş kargalarına dönüşmüş iş dünyası... Kokuşmuş bir polis, adalet, siyaset... Ve tabii ki üç dinin birbirinin gırtlağına sarıldığı, gırtlağına kadar yolsuzluk ve rüşvete batmış bir Orta Doğu. Netice... 190 ölü... 6 bin yaralı... 250 bin insan evini terk etmek zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

Özkök, "Ya hiç dokunulmadan ayakta kalanlar... Limandaki çeteler... Biz 100 yıl önce çıktığımız bu felaket coğrafyaya Suriye yüzünden yine dönmek zorunda kaldık. Ne diyeyim, Allah bir an önce bizi buradan kurtarsın ve asıl istikametimize dönelim." görüşünü savundu.

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