Ertegün'ün eşinden Oxford'a 72 milyon liralık bağış

T24- Atlantic Records şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün’ün eşi Mica Ertegün, Oxford Üniversitesi’nde “Mica ve Ahmet Ertegün Beşeri Bilimler Lisansüstü Eğitim Burs Programı”nın başlayacağını açıkladı. 26 milyon sterlin (72 milyon TL) bağış yapıldığını belirten Mica Ertegün, “Tüm dünyadaki zeki ve heyecanlı öğrencilere ilham vermeyi hedefledik” dedi



Hürriyet gazetesindeki habere göre, Atlantic Records şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün’ün eşi Mica Ertegün, Oxford Üniversitesi’ne 26 milyon sterlin (72 milyon TL) bağış yaptı. Oxford Üniversitesi’nde “Mica ve Ahmet Ertegün Beşeri Bilimler Lisansüstü Eğitim Burs Programı”nın başlayacağını açıklayan Mica Ertegün, “Hayalim, bir gün Ertegün bursiyerlerinin tarihçi, filozof, arkeolog, yazar, besteci, din adamı ve devlet adamı olarak toplumlara liderlik etmesi” dedi.

İnsanları yakınlaştıracak

Bağışın dünyadaki zeki gençler için önemli olduğunu vurgulayan Mica Ertegün, şöyle konuştu: “Tarih, müzik, dil eğitimi, edebiyat, sanat ve arkeoloji konulu çalışmalar, Ahmet ve benim için yaşamdaki en büyük hazları oluşturuyordu. İçinde bulunduğumuz karmaşa ortamında insanları yakınlaştırıp birbirlerini anlama kapasitesini artıracak, daha insani bir dünya yaratmaya yardımcı olacak beşeri bilimleri desteklemenin önemli olduğuna inanıyorum. Oxford Üniversitesi’nde başlattığımız burs programıyla, tüm dünyadaki zeki ve heyecanlı öğrencilere ilham vermeyi, kendilerini beşeri bilimler konusuna adamalarını sağlamayı hedefledik.”

15 öğrenciyle başlayacak

Bağışın beşeri bilimler dalında aldıkları en cömert destek olduğunu anlatan Oxford Üniversitesi Rektörü Lord Patten, şöyle konuştu: “Mica ve Ahmet Ertegün tam burs programına; dünyanın her köşesinden edebiyat, tarih, müzik, arkeoloji, sanat tarihi, Asya veya Ortadoğu araştırmaları gibi dallarda lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenciler başvurabilecek. Yüksek vasıflı öğrencilerin desteklenmesi misyonuyla hareket edecek burs programına, başlangıçta yılda 15 öğrenci kabul edilecek. Bu sayı 35’e kadar çıkacak.”

En büyük bağış oldu

Burs programının, üniversitenin 900 yıllık tarihinde beşeri bilimler alanında yapılan en büyük bağış olduğunu belirten Oxford Üniversitesi Rektör Yardımcısı Andrew Hamilton, “İngiliz Hükümeti’nin bu alana katkılarının azaldığı günümüzde, ilerigörüşlülük ve cömertlikle verilen destekler, beşeri bilimlerin gelecek nesillere ulaştırılmasına imkan tanıyacak. Mica Ertegün ve Americans for Oxford şirketine, programı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Burs programı nasıl işleyecek

Burs programına yılda 15 öğrenci kabul edilecek.

Bu sayı sonraki yıllarda 35’e kadar çıkacak.

Öğrenciler Mica ve Ahmet Ertegün Evi’ni, araştırma merkezi olarak kullanabilecek.

Ertegün Evi ilk bursiyerlerini, Aralık 2012’de kabul edecek.

Ertegün Evi’nde kalan öğrencilere, yapacakları danışmanlık hizmeti karşılığında ücret de verilecek.

Evde ayrıca öğrencilere yönelik, seminer, konferans, etkinlik ve konserler gerçekleştirilecek.

Yabancı ünlülerin kariyerine yön verdi

Atlantic Records şirketini kuran Ahmet Ertegün; John Coltrane, Eric Clapton, Ray Charles, The Rolling Stones, Led Zeppelin ve daha birçok ünlü sanatçının kariyerine yön verdi. Ahmet Ertegün, gençliğinde başlayan müzik merakı sayesine 1947 yılında plak şirketini kurdu. Kardeşi Nasuhi ile beraber blues ve soul hayranı olarak, R&B müziğinin caz tınılarıyla başarıyla harmanlanmasını sağladı. 2006 yılı aralık ayında vefat eden Ahmet Ertegün, İstanbul’da toprağa verilmişti.