Ertegün Kardeşler, ırkçılığa cazla meydan okudu!

Washington’daki Türk Büyükelçiliği rezidansı, kendi tarihini de anlatan bir caz belgeselinin prömiyerine ev sahipliği yaptı. Everett House olarak da bilinen ve Türkiye’nin ikinci büyükelçisi Münir Ertegün’ün girişimleriyle 1930’larda satın alınan rezidansın tarihi caz geceleri, Ümran Safter’in ''Leave The Door Open'' (Kapıyı Açık Bırak) belgeselinde yeniden hayat buldu.

Amerikanın Sesi'nden Dilge Timoçin'in haberine göre; Belgesel büyükelçi Münir Ertegün’ün oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün’ün, Amerika’nın en ünlü plak şirketi Atlantic Records’ı kurmalarının temelinde de bu caz geceleri vardı.

Ancak belgesel Ertegün kardeşlerin sadece caz sevgisini değil, Amerika’daki ırkçılığa karşı renk ayrımı gözetmeyen bu sevgi sayesinde müzik dünyasına kazandırdıkları siyah müzisyenleri de konu alıyor.

DC Bağımsız Film Festivali kapsamında dünya prömiyerini yapan belgeselin yönetmeni Ümran Safter, Koronavirüs salgınına rağmen filmi tamamlamayı başardı.

''Leave The Door Open'', Nisan ayı sonunda Dallas’ta Amerika Film Festivali’nde gösterilecek. Ancak Safter, belgeselini daha fazla Amerikalı izleyiciyle buluşturmayı planlıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin anısına, caz konserleri düzenliyor.