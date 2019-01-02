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Spor

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj

"İnan Fenerbahçe"

02 Ocak 2019 21:17

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli takımın taraftarlarına mesaj gönderdi.

Fenerbahçe camiasının çok büyük olduğunu söyleyen Yanal, yaptığı paylaşımda, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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