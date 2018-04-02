Ermenek'te yolları kapatılan köylüler, zeytin ağaçlarını kesti

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, baraj yapımı sırasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nce (DSİ) açılan yolun kendi kullanımlarına kapatılmasına tepki gösteren köylüler, ulaşamadıkları arazilerindeki zeytin ağaçları kesti.

DSİ tarafından yaklaşık 8 yıl önce Ermenek hidroelektrik santrali (HES) yapımına yönelik inşaat çalışmalarında, iş makinelerinin kullanılması için Ağaççatı köyü yakınlarına yol yaptırıldı. Yolun kullanımına izin verilmesi üzerine köylüler, baraj yakınındaki arazilerine zeytin ağacı dikti. Köylüler, DSİ\'ye ait yolu kullanarak, zeytin bahçesine gidip, ürünlerini toplamaya ve ağaçlarının bakımını yapmaya başladı. DSİ tarafından yol, bir süre önce köylülerin kullanıma kapatıldı. Köylüler de arazilerindeki bazı zeytin ağaçlarını dün keserek, bu duruma tepki gösterdi.

Yolu yaklaşık 8 yıldır kullandıklarını anlatan köy sakinlerinden Adnan Usta, \'\'Zeytin bahçelerimiz, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Baraj yapıldığı sırada bu yol açıldı. Bizim de kullanmamıza imkan verildiği için arazilerimize zeytin ağacı diktik. O bölgede yaklaşık 30 bin zeytin ağacı var. Şu an güvenlik gerekçesiyle yol bizim kullanımımıza kapandı. Bizlerin arazilerimize araçla ulaşma şansı kalmadı. Bizler arazilerimize gidemezsek, zeytin üretemeyiz. Geçimimizi sağlayamayız. Her türlü girişimi yapmamıza rağmen sonuç alamadık. Hükümetten biz koyun istemiyoruz, bizim yolumuzu açıversinler bize yeter. \'\'

DSİ Ermenek Bölge Şefliği yetkilileri ise yolun sadece DSİ\'ye ait hizmet yolu olduğunu ve araçların kullanımının güvenlik açısından uygun olmadığı için kapatıldığını belirtti.



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