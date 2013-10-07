Erken terhis bayrama yetişecek mi?

Askerliğin 12 aya indirilmesi kararının Kurban Bayramı'na yetiştirilmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nda yapılacak yeni oturumda, askerliğin kısaltılması teklifinin görevdeki askerler için geçerli kılınması ele alınacak.

İki haftada bir gerçekleşen Bakanlar Kurulu, son olarak geçen hafta toplandı. Bu sebeple Bakanlar Kurulu'nun bugün toplanması beklenmiyor. Ancak, askerlikle ilgili kararın elden dolaştırılarak imzalanabileceği ve böylelikle ailelere bir bayram müjdesi verilebileceği değerlendirmeler arasında yer alıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ikinci bir ihtimal de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programına göre hafta içinde bir Bakanlar Kurulu toplantısının yapılabileceği şeklinde. Bakanlar Kurulu'nun gelecek hafta arefe gününe denk gelmesi sebebiyle, toplantının bu hafta içine alınması da ihtimaller arasında.



40 bin askere terhis göründü



1111 sayılı Askerlik Kanununun 5'inci maddesi “Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmeti süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda 18 aydır. Bu sürenin, barışta önce 15 aya ve bilahare 12 aya kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetler'in de ihtiyacı dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'nca karar verilebilir” hükmünü içeriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hâlen 379 bin erbaş-er görev yapıyor. Bakanlar Kurulu'ndan askerliği kısaltan kararın çıkması durumunda ilk etapta 12 ayını doldurmuş 40 bin civarında askerin terhis belgesini alması öngörülüyor. Askerliğin süresine ilişkin kararın Bakanlar Kurulu ile sınırlı olmayacağı en kısa zamanda yasal düzenlemenin de yapılacağı ifade ediliyor.