T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erken terhis bayrama yetişecek mi?

Genelkurmay Başkanlığı, askerliğin kısaltılması kararını uygulamak için Bakanlar Kurulu'nu beklediğini açıkladı

07 Ekim 2013 13:35

Askerliğin 12 aya indirilmesi kararının Kurban Bayramı'na yetiştirilmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nda yapılacak yeni oturumda, askerliğin kısaltılması teklifinin görevdeki askerler için geçerli kılınması ele alınacak.

İki haftada bir gerçekleşen Bakanlar Kurulu, son olarak geçen hafta toplandı. Bu sebeple Bakanlar Kurulu'nun bugün toplanması beklenmiyor. Ancak, askerlikle ilgili kararın elden dolaştırılarak imzalanabileceği ve böylelikle ailelere bir bayram müjdesi verilebileceği değerlendirmeler arasında yer alıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ikinci bir ihtimal de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programına göre hafta içinde bir Bakanlar Kurulu toplantısının yapılabileceği şeklinde. Bakanlar Kurulu'nun gelecek hafta arefe gününe denk gelmesi sebebiyle, toplantının bu hafta içine alınması da ihtimaller arasında.


40 bin askere terhis göründü


1111 sayılı Askerlik Kanununun 5'inci maddesi “Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmeti süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda 18 aydır. Bu sürenin, barışta önce 15 aya ve bilahare 12 aya kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetler'in de ihtiyacı dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'nca karar verilebilir” hükmünü içeriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hâlen 379 bin erbaş-er görev yapıyor. Bakanlar Kurulu'ndan askerliği kısaltan kararın çıkması durumunda ilk etapta 12 ayını doldurmuş 40 bin civarında askerin terhis belgesini alması öngörülüyor. Askerliğin süresine ilişkin kararın Bakanlar Kurulu ile sınırlı olmayacağı en kısa zamanda yasal düzenlemenin de yapılacağı ifade ediliyor.

ETİKETLER

askertskgenelkurmayuzun dönemkısalma12 aykurban bayramı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24