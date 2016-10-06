Erkeklerde kalitesiz sperm 'kalıtsal'

Kısırlık tedavisi görmek zorunda kalan babaların çocuklarının, normal yollarla doğan erkek çocuklarına kıyasla daha düşük sperm kalitesine sahip oldukları saptandı.

Human Reproduction adlı bilimsel dergine yayımlanan araştırmada Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) tedavisi gören erkekler incelendi.

Araştırmacılar, çalışmanın erkek çocuklarının zayıf sperm kalitesini babalarından aldıklarını doğruladığını belirtti.

ICSI tedavisinde, tek bir kaliteli sperm seçilip doğrudan yumurtaya enjekte ediliyor.

1990'ların başında geliştirilen yöntemi, sperm sayısı düşük, anormal şekilli ya da spermleri yeterince hareketli olmayan erkeklerin kısırlık tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Brüksel Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yapılan araştırmada yaşları 18 ila 22 arasında değişen 54 erkek incelendi. Bu grup aynı yaşlardaki 57 erkekle karşılaştırıldı.

ICSI tedavisiyle doğanların sperm sayısının ve hareketliliğinin, doğal yöntemlerle dünyaya gelenlere göre yarı yarıya daha düşük olduğu görüldü.

Tedaviyle doğanların, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği "normal" değer olan bir mililitrede 15 milyon spermin altında olma ihtimalinin üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Profesör Andre Van Steirteghem, bu çalışmayla uzun süredir gündemde olan, erkek çocuklarının sperm kalitesini babalarından miras aldıkları teorisinin kanıtladığını söyledi.