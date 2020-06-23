Erkek şiddeti bitmiyor | Dört çocuğunun gözü önünde bıçaklanan Fatma Yörük'ün isyanı: Şikâyetlerimiz neden dikkate alınmıyor?”

Uşak’ta şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen Fatma Yörük, ayrı yaşadığı evi basan eşi tarafından dört çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı. Fatma Yörük'ü bıçakladıktan sonra annesini arayarak “Kızını bıçakladım” diyen eşini defalarca şikâyet ettiğini anlatan Fatma Yörük, “Her seferinde ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Kadına şiddet ne zaman bitecek, şikâyetlerimiz neden dikkate alınmıyor?” diye isyan etti.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, yaklaşık iki yıldır eşinden ayrı, dört çocuğuyla birlikte yaşayan Fatma Yörük, geçen hafta sonu evine gelen İbrahim Yörük tarafından çocuklarının gözü önünde beş yerinden bıçaklandı. Yörük’ü bıçaklayan ve olay yerinden kaçan eli bıçaklı koca, olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı. “Ölümden döndüm” diyen Fatma Yörük, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Tüm bunları da çocuklarımın gözleri önünde yaptı. Onca şikâyetime rağmen her seferinde serbest bırakıldı, hiç tutuklanmadı. Ben öldükten sonra mı tutuklayacaklardı? Çocuklarımın psikolojisi alt üst oldu. İki gündür uyuyamıyorlar. Dört yaşındaki oğlum ablamı görünce, ‘Babam geldi, bom yaptı, kan kan, annem öldü’ demiş. Bir de beni bıçakladıktan sonra annemi aramış, gülerek ‘Kızını bıçakladım’ demiş. Kadına şiddet ne zaman sona erecek, şikâyetlerimiz neden dikkatte alınmıyor?”