Erkan Yolaç: Öbür dünyaya gittim, döndüm

Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan TRT'nin fenomen yarışma programı “Evet-Hayır”ın sunucusu Erkan Yolaç, sağlığına kavuştu. İstanbul’a dönen usta sunucu, “Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah’ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok” dedi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, torununun doğumu için Amerika’da yaşayan oğlu Mehmet Yolaç’ın yanına giden usta sunucuya burada zatürre teşhisi konulmuştu.

Yolaç, New York’taki bir hastanede bir süre yoğun bakımda kalıp tedavi görmüştü. Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yolaç,, “Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah’ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok.” dedi.

Tedavi sürecinde eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Asuman Yolaç ise “Erkan maşallah şimdi iyi. Çenesi de eskisi gibi kuvvetli. Her şey çok güzel” diye konuştu.