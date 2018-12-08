Erkan Petekkaya: Alkol acilen yasaklanmalı

Oyuncu Erkan Petekkaya, alkol ve sigaranın acil yasaklanması gerektiğini söyledi. Öte yandan sosyal medyanın da çok tehlikeli olduğunu kaydeden oyuncu, "Sosyal medya oyunlarını oynayamıyorum. Samimi bir şey söylüyorum, insanlar ters tarafa çekiyor, ne söylemek istediğine bakmıyor kimse. Suçsuzken birdenbire suçlu oluyorum" dedi.

Posta'dan Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın haberine göre Twitter ve Facebook’ta adına açılmış hesaplar olduğunu ancak kendisinin yalnızca Instagram'ı olduğunu söyleyen Petekkaya, sosyal medyanın bilgi edinmek için kullanılması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye dışında başka bir yerde yaşamak istemediğini" belirten oyuncu Petekkaya, "Mecbur kalırsam mutlaka tropik bir yerde yaşamak isterdim. Zanzibar olabilir" diye konuştu.

Petekkaya, en tuhaf takıntısının ise, "Ters dönen terlikleri, ayakkabıları çevirip düzeltmek" olduğunu kaydetti. Petekkaya, "Çünkü küçükken bana 'Ayakkabını ters görürsen ve düzeltmezsen annen baban ölür' demişlerdi. Hala düzeltiyorum. Atalar birçok şeyi boşuna dememiş. 'Gece tırnak kesme' demişler. Niye? Çünkü ışık yok. Gaz lambasıyla tırnak mı kesilir? Ben de gece hiç tırnak kesmem" dedi.