Eric Clapton artık gitar çalamıyor

Dünyaca ünlü gitarist ve şarkıcı Eric Clapton geçirdiği bir sinir rahatsızlığı nedeniyle artık gitar çalamadığını açıkladı.



Uzun süre alkol, reçeteli ilaç ve alkol bağımlılığıyla mücadele eden 71 yaşındaki sanatçı, "Geçen sene sırtımda ciddi bir ağrı hissetmeye başladım. İlk önce belime doğru indi, ardından da bacaklarınıza elektrik veriliyormuş gibi hissetmenize neden olan periferal nöropati adındaki bir hastalığa dönüştü" dedi.

"Tears In Heaven" adlı şarkısıyla altı dalda Grammy kazanan Clapton'ın son albümü geçen ay yayınlandı.



Hastalık nedeniyle zayıf düşen Kanada asıllı İngiliz blues gitaristi, şarkıcı ve besteci Clapton, her şeye rağmen hayatta olduğu için minnetar hissettiğini söyleyerek, “Artık yaşlılık sorunlarıyla baş etmeyi öğrenmem gerekiyor” açıklamasını yaptı.



