Erhan Yazıcıoğlu'na sahnede Trump tepkisi; peçete atıp, yuhaladılar

Tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, ABD Başkanı Donald Trump tiplemesiyle seyirci karşısına çıktığı ‘Aşk-ı Memduh’ oyununda, seyirciden tepki aldı. Bazı seyirciler Yazıcıoğlu’nu yuhalarken bazıları sahneye kâğıt peçete attı.

Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel'in haberine göre, tiyatro sanatçısı Yazıcıoğlu, “Aşk-ı Memduh” oyununun turnesi kapsamında Kapadokya’da da seyirciyle buluştu. Ancak oyundaki Donald Trump tiplemesi yüzünden olumsuz bir tepki aldı.

“İsrail’in başkentini Kudüs olarak tanıyoruz” açıklaması protesto edilen Amerika Başkanı’na olan tepki, sahneye yansıdı. Bazı seyirciler Yazıcıoğlu’nu yuhalarken bazıları sahneye kâğıt peçete attı. Olay sonrası Instagram’da “Beni değil Trump’ı yuhalayın” diye bir paylaşım yapan Yazıcıoğlu, yaşadıkları hakkında şunları söyledi:

“Ben sahneye Trump olarak çıkınca izleyiciler arasında buz gibi bir hava esti. Nefretle baktılar. Yuhlar, ıslıklar, peçeteler falan. Sonra ‘Yahu ben 50 yıldır bildiğiniz Erhan’ım’ deyince alkışlar koptu.”