Eren Erdem'in babası işten çıkarıldı

Kapanan Karşı gazetesine yönelik 'FETÖ' davasında tutuklu bulunan ve dün görülen duruşmada hakkında tahliye kararı verilen ancak yapılan itiraz üzerine serbest bırakılmayan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in babası Hasan Erdem işten çıkarıldı.

Gelişmeyi eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından duyurdu. İşyeri sahibinin Hasan Erdem'e "Artık birlikte çalışamayız" dediğini söyleyen Yarkadaş, Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem 'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!"

Hasan Erdem, tahliye kararına yapılan itirazın ardından “O talimatları veren kişiye sesleniyorum. Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin" diye konuşmuştu.