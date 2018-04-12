Erdoğan, Trump ile görüştü; Beyaz Saray: İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar" denildi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

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Erdoğan ve Trump en son 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alınmıştı.