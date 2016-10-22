Erdoğan: Tribünden izlemeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konuları "tribünden izleyemeyeceklerini" söyledi.

Erdoğan Bursa'da bir açılışta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Halep gibi geçmişte bize ait olan topraklar, İslam medeniyetinin kadim şehirleri yıkıldı. Aynı şekilde Irak'ın kadim şehirleri, Kerkük, Musul geçmişte bizimdi... Şimdi ben Misak-ı Milli deyince kızıyorlar. Ben tarih dersi veriyorum anlayın."

"Gazi Mustafa Kemal de istikamet olarak Misak-ı Milli'yi göstermişti. 2003'ten bu yana izlenen yanlış politikalar nedeniyle bölge ölüm tarlalarına dönüştü. Kendileri bir şey yapmadıkları gibi bizi de engellediler. Biz Irak krizinin başından beri ülkenin anahtarının tek bir mezhepe verilmeyeceğini söyledik."

"Uluslararası hukuk çerçevesinde sahada ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Güney sınırımız boyunca bir terör bölgesi oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Cerablus operasyonu bu konudaki kararlılığımızın bir ifadesidir. Dabık aynı şekilde. "

"Şimdi diyorlar ki, El Bab'a inmeyin, mecburuz ineceğiz. Terörden arındırılmış bir bölge oluşturmak zorundayız. Irak'ta da kendi ülkemizin güvenliği için sahada etkin olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bin yıllık kardeşliğimiz gereği orada insanların geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz."

"Musul, Kerkük, Haseki'deki kardeşlerimizin güvenliğini de kendimizindinden farklı görmüyoruz. Biz sadece kendimiz ve bölgemizdeki kardeşlerimiz için barış ve huzurdan başka bir şey istemiyoruz."

"Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konuları tribünden izlemeyeceğiz. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. El Bab'a inmeyin diyorlar. Koalisyon razı olursa Rakka'da da gerekeni yapacağız. Terör örgütlerini yanımıza almayacağız. Dün ABD Savunma Bakanı buradaydı. Irak'ın mezhep savaşına sürüklenmesine kayıtsız kalmayacağız. Topraklarımızın güvenliği için sahada etkin olmaya çalışıyoruz. İştahı kabaranların heveslerini kursaklarında bırakacak güce sahibiz. Kardeşlerimizin güvenliğini kendimizinkinden farklı görmüyoruz."