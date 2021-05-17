Erdoğan: Suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir; onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, adını anmayarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına göndermede bulunurken, "PKK’yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık dille kınamaktan kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeleri karşısında şunu hatırlamak isterim, terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz." dedi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık. Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmişlerdir. Bu kirli senaryoyu da bozacağız. En büyük üzüntümüz, ülkemizde hâlâ çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. PKK’yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık dille kınamaktan kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeleri karşısında şunu hatırlamak isterim, terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, yayımladığı dördüncü videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Peker, Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etmiş; "Koruma polisimi sen vermedin mi?” diye seslendmişti. Peker, Soylu’nun istifasıyla ilgili de, “Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı" demişti.

Sedat Peker'in videosunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden, “Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol” açıklamasını yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisine yönelttiği iddiaların araştırılmasını istedi. Soylu ayrıca Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.