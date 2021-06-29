Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söke söke alırlar" demişti; İYİ Partili Türkkan: Seçimi kaybedeceğini kabul etmiş, müteahhitlerin alacaklarını garanti altına alıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul'un temel atma törenindeki “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” sözleriyle ilgili “Sözlerinden iki anlam çıkıyor: Birincisi; seçimi kaybedeceğini kabul etmiş olması. İkincisi ise; her zaman olduğu gibi müteahhitlerin çıkarlarını koruyor, onların alacaklarını garanti altına alıyor” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Rönesans Holding'in Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerinin işletmesini Danimarkalı bir şirkete devretmesine tepki gösterdi.

Türkkan; "Görülüyor ki hasta garantili bu hastaneler yandaşlarınızın bile işletemeyeceği birer kara delik. Onları bile yutmaya kalktı ki hastaneyi devrettiler. Bu hastaneler yabancı şirketlere peşkeş çekilmemeli, tamamı Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir" diye konuştu.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Anonim Şirketine dönüştürülmesi ile ilgili kanun teklifinin bugün TBMM Genel Kurulu gündemine getirileceğini belirten Türkkan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyacı sağlayan bu köklü kurum iktidarın bitmek tükenmek bilmeyen milli varlıklarımızı zarara uğratma ve uğrattırma hevesinin yeni kurbanı olacak.

Potansiyeli bu derece yükselen bir kamu kurumunu şirketleştirme ihtiyacı nedendir? Gerçekten anlayamıyoruz bu isteği. İktidar milletin parasını, varlığını har vurup harman savuruyor” diye konuştu.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'a ilişkin "Söke söke alırlar" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Yani; 'Sizi öyle bir borca sokacağım ki ben gidersem zor ödersiniz' diye hem halkı hem muhalefeti tehdit etti. Erdoğan'ın sözlerinden iki anlam çıkıyor: Birincisi; seçimi kaybedeceğini kabul etmiş olması. Kendinden sonraki iktidar için 'Sizden söke söke alırlar' dediğine göre Millet İttifakı’nın iktidara adım adım geldiği gerçeğini görmüş. Bu iyi bir gelişme. İkincisi ise; her zaman olduğu gibi müteahhitlerin çıkarlarını koruyor, onların alacaklarını garanti altına alıyor.

Yerli veya yabancı müteahhitlerin Türkiye Cumhuriyeti devletinden paraları söke söke alacaklarını söylüyor. Türk Milletinin gururunu kıran bu sözlerin benzerini en son 110 yıl önce Sadrazam Damat Ferit’ten duymuştuk. Yabancıların atadığı Düyun-ı Umumiye memuru gibi konuşmak o makama hiç yakışmıyor. Söke söke alırlarmış. O iş o kadar kolay değil. Sayın Cumhurbaşkanı’na İYİ Parti olarak tekrar hatırlatalım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in de dediği gibi, 'Biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz.” (ANKA)