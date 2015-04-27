Erdoğan: KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Mustafa Akıncı'nın "Yavru vatan değil kardeş ülkeyiz" sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sayın Akıncı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. KKTC'ye yavru vatan olarak bakmaya devam edeceğiz, mücadeleyi tek başına sürdüreceklerini mi sanıyorlar" dedi.

Kuveyt'e hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Erdoğan, yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"Bakın bu ifadeler bir sıcaklığın gereğidir. Sayın Akıncı şu anda Kuzey Kıbrıs halkı tarafından seçilmiş bir Cumhubaşkanıdır. Yazılı mesajımı gönderdim, sözlü olarak da arkadaşlara telefonla bağlamalarını söyledim, ayrıca tebrik ettim. Fakat burada, iki kardeş ülkeyiz dediğimiz zaman burada çok farklı ortaya tablolar çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. KKTC bugüne kadar niçin sahipleniliyor, bilmesi lazım.

Dolayısıyla da kardeş olarak bir çalışmanın bile şüphesiz ki bazı şartları vardır. Ötesinde yavru anavatan olarak çalışmanın bir bedeli vardır. Bu ülke Kuzey Kıbrıs’ta bir bedel ödemiştir. Hala bu bedeli ödemeye devam etmektedir. Niye? Bakın yavru vatan, böyle bir ödemeyi gerektiriyor diye bu adımlar atılmıştır. Bugünlere gelebilmesi için hala bu süreci sürdürürken, bizim yıllık yaptığımız yıllık ödeme 1 milyar dolar civarındadır. Fazlası vardır, azı yoktur. Bu rakamlar ciddi noktalardır ve hiçbir zaman burayı görmemezlikten gelmedik. Biz göreve geldiğimizde 10-12 yıl önce, öğrenci sayısı 25 binken 60 bine yükseldi. Bunlar bir gayretle oldu, kuru kuruya kardeşlikle olmuyor. Dayanışmamız, farklılığımız, uluslararası camiada Kuzey Kıbrıs’ın kavgasını veren kim. Sayın Akıncı bu kavgayı tek başına verebileceğini mi zannediyor. Onların baktığı açıdan biz Kuzey Kıbrıs’a bakamayız. Yavru vatandır, bundan sonra da yavru vatan olarak devam edecektir. Bir ananın yavruya olan ilgisi neyse aynı şekilde devam edecektir.

Bunu hoşgörüyle karşılarım ama hassas olmak lazım diye düşünürüm. Sonra sarf-ı nazar edebilirler, üzülürüm."