Erdoğan, istifa eden belediye başkanları için vekillere 'hassas davranın' mı dedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vekillerden, istifa eden ve edecek olan belediye başkanlarıyla ilgili açıklamalarında 'hassas davranmalarını' istediği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün yaklaşık 4 saat toplantı yapan MKYK’de, kongre süreci, belediye başkanlarının istifası, CHP’nin erken seçim önerisi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının ardından gözler, yarın kararını açıklayacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Uğur ile ilgili olarak “İstifasını bekliyorum, aksi durumda gereği yapılır” dedi. İktidara geldikleri günden bu yana değişim sürecini yönettiklerini ileri süren Erdoğan, milletin kendilerinden büyük beklentileri olduğunu, gerçeklere gözlerini kapatma lükslerinin olmadığını söyledi. Partisinin değişim süreçlerini siyasi risk alma üzerine kurduklarını anlatan Erdoğan, “Siyasi risk alınan yerde keyfilikten ve antidemokratik uygulamalardan bahsedilemez” dedi.

‘Belediyelere denetim’

Belediye başkanları ve il başkanlarının istifa sürecinde parti içinden kamuoyunda farklı algı yaratacak açıklamalar yapıldığını kaydeden Erdoğan, buna tepki gösterdi. Erdoğan, “Görevi bırakanlarla ilgili rencide edici, suçlayıcı açıklamalar yapılması doğru değil. Bu arkadaşlarımızla ilgili kullanılan söyleme herkes dikkat etsin. Bundan sonraki süreçte daha hassas ve daha disiplinli davranalım” diye konuştu. Kayyım atanan belediyelere yönelik denetim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iktidar ve muhalefet ayrımı yapılmaksızın tüm belediyelere yönelik denetimlere başlanacağını söyledi.

TBMM Başkanlığı konusu

Toplantıda, TBMM Başkanlığı seçimi için takvim de değerlendirildi, ancak TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yeniden aday olup olmayacağı konusuna girilmedi. TBMM Başkanlığı için başvurular, 12-16 Kasım günleri arasında yapılacak. İlk başvuru gününden itibaren 10 gün içinde seçimlerin tamamlanması gerekiyor. MKYK üyelerine, 17 Kasım’da başkanlık için tüm turların yapılarak seçimin sonuçlandırılabileceği bilgisi verildi. AKP grup başkanvekillikleri için ise 20 Kasım’da seçimin yapılabileceği kaydediliyor. Erdoğan’ın TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı ve grup başkanvekili seçimi için milletvekilleriyle temayül yoklaması yapabileceği belirtiliyor.