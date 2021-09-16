Erdoğan’ın dağıttığı "medya ödülleri"nde dikkati çeken değişiklik

Cumhurbaşkanlığı’nda dün akşam düzenlenen törenle Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi. Ancak törende bir değişiklik dikkati çekti. Ece Üner, Veyis Ateş ile gazeteciler.com isimli internet sitesine kazandıkları daha önceden açıklanmış olmasına rağmen ödül verilmedi.

Anadolu Yayıncıları Derneği’nin 23 Ağustos’ta ödüllerin kime verileceğine dair yayınlanan listesinde bu isimlerin şu ödülleri kazandığı ifade ediliyordu: Yılın Erkek Haber Spikeri: Veyis Ateş (HaberTürk), Yılın Kadın Haber Spikeri: Ece Üner (Show TV), Yılın Medya İnternet Sitesi: Gazeteciler.com.

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Söz konusu liste halen derneğin internet sitesinde bulunuyor.

Ödül Erdoğan'ın kuzenine

Ece Ünver ve Veyis Ateş’e verilmesi planlanan “yılın haber spikeri” ödüllerine yenisi koyulmazken, gazeteciler.com’un alacağı açıklanan ödül, superhabertv.com isimli internet sitesine verildi. Ödülün verildiği bu internet sitesinin sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er.

Sedat Peker’in açıklamaları

Hakkında organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, gazeteciler.com’un sahibi Hadi Özışık ve Habertürk’ün eski ekran yüzlerinden olan Veyis Ateş hakkında birçok iddia ortaya atmıştı. Söz konusu iddialar günlerce medyada konuşulmuştu.