Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: ECOTA vakit kaybetmeden yürürlüğe girmeli, ECOBNAK'ın kurumsal ve mali kapasitesi artırılmalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi"ne video konferans yöntemiyle katıldı. "Teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik iş birliği seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir" diyen Erdoğan, ". 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması ECOTA'nın daha fazla vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi bu açıdan faydalı olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan devamında da, "Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında ECOBNAK'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını gerekli görüyorum. Henüz ECOBANK üyesi olmayan ülkelere de üyelik çağrımı tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için büyük potansiyele sahibiz ancak teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik iş birliği seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hacmine ulaştırmak için yoğun bir mesai harcamak mecburiyetindeyiz. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması ECOTA'nın daha fazla vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi bu açıdan faydalı olacaktır. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız EKOBANK, teşkilat projelerinin finansmanında önemli bir kuruluş haline geldi. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında ECOBNAK'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını gerekli görüyorum. Henüz ECOBANK üyesi olmayan ülkelere de üyelik çağrımı tekrarlıyorum.

Gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleriyle ulaştırma alanında önemli mesafe kat ettik. Osmangazi Köprüsü ile Marmara Denizi'ni Kuzey-Güney doğrultusunda ulaşıma açtık. İnşaatı süren Edirne-Kars YHT projesi, BAKÜ-Tiflis-Kars demiryolu projeleriyle Çanakkale Boğazı üzerine inşa ettiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü bu bağlantıları pekiştirecektir. Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar Geçişli doğu-batı orta koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasındaki etkileşimi artıracaktır. Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin açılmasından memnuniyet duyuyoruz. İstanbul-Tahran yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çin’in kuşak ve yol girişimini önemli bulduğumuzu, kazan-kazan temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

"Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamız mümkün değil"

Tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla etkilediği alanlardan biri turizm ve seyahat sektörü olmuştur. Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelerle de uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesinin turizm açısından kayıpların fazlasıyla telafi edilmesi için hazırlıklara şimdiden başladık. Sizlerle karşılıklı iş birliğini geliştirmeye hazırız.

Ortak hedeflerimize ulaşmak bakımından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 vizyon belgesini uygulanması çok mühimdir. Bu belgede ön görülen proje ve programların finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonunun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı hem sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek ve hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanları etkin kılmak için daha çok sahiplendirmeli, reform sürecini devam ettirmeliyiz. Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını da akılda bulundurmalıyız. "

"Teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum"

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güvenlik ve istikrarımıza yönelik tehditleri bertaraf ederek güçlendirebiliriz. Kardeşimiz Azerbaycan bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte de teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum.

Ermenistan mesajı: Anti-demokratik müdahaleleri asla tasvip etmeyiz

Ermenistan'ın da atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz. Halkın iradesini hiçe sayan anti-demokratik müdahaleleri asla tasvip etmeyeceğimizi tekrarlamak istiyorum. Asya'nın kalbinde bulunan Afganistan'da çatışmaların sonlandırılması noktasında tarihi bir dönemece girmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmesi bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

KKTC'ye yardım çağrısı

Bu vesileyle tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmeye yardımcı olmaya davet ediyorum."