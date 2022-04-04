Erdoğan'dan "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" diyen Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukat Hüseyin Aydın yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sistematik şekilde dile getirdiği ve dile getirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu 'Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', 'Beşli çetenin tahsildarı' ve 'Tefecilere hizmet eden' ifadeleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddeleri kapsamında tedbir kararı verilmesi ve davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulması talep edilmiştir. Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 01 Nisan 2022 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek, Türk Medeni Kanunu 24 ve 25'inci maddeler kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında 'Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', 'Beşli çetenin tahsildarı' ve 'Tefecilere hizmet eden' ifadelerini kullanırken davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 31 Mart’ta yaptığı paylaşımda kendisine “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu” diyen Erdoğan’a, “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” şeklinde yanıt vermişti.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O vergi memuru ama ben ekonomistim, aramızdaki fark bu

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