Erdoğan'dan esnafa uyarı: Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir, vatandaşımıza zulüm etmeyin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde ülke gündeminde olan yüksek gıda fiyatlarına ilişkin konuştu. "Esnaflarımızın gerek sebzede meyvede, bakliyatta da çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde" diyen Erdoğan, "Buradan esnaflara sesleniyorum eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza zulüm etmeyin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan cuma namazı çıkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mutasyonlu virüse karşın ek tedbirlerin gündemde olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, "Bu konuda Bilim Kurulunun ifadeleri benim için önem arz ediyor. Ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vesaire bir gözetleme gibi bir düşüncemiz var" diye konuştu.

"Çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız"

Mali destekler noktasında bin lira ila 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz" dedi.

Esnafa böyle seslendi: Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir

Erdoğan, yüksek gıda fiyatlarına ilişkin de, "Esnaflarımızın gerek sebzede meyvede, bakliyatta da çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Önümüzdeki bir ay içinde bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yöneteceğiz. Vatandaşın bu konuda ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu tabii beyaz-kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Buradan esnaflara sesleniyorum eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza zulüm etmeyin" açıklamasında bulundu.

Elon Musk açıklaması

Elon Musk'la da ilgili konuşan Erdoğan, "Uzayla ilgili müşterek çalışma yaptık, Türksat 4'ü gönderdik 5'e hazırlanıyoruz, Musk ile ortak çalışma durumu söz konusu. Bunun yanında müşterek neler yapabiliriz, bunu kendileriyle konuştuk" ifadelerini kullandı.